Kairys Ühisliiga tulemusest ei heitu: meil on Eestis veel võimalus midagi võita!

Kalevi peatreener Donaldas Kairys kinnitas, et finaali minnakse mängima kümne mängijaga. «Mul on väga hea meel, et meeskond on jälle koos ning Gregor Arbet on tagasi. Kahjuks on hooaja lõpuni aga kindlasti audis Erik Keedus ja Cedric Simmons,» sõnas Kairys.