Laskesuusatipud andsid IBU skandaalile hoogu: süüdistused pole ime!

Aprilli alguses lahvatas laskesuusaskandaal, kus väidetavalt maksti Rahvusvahelise Laskesuusaliidu (IBU) norralasest presidendile Anders Bessebergile altkäemaksu selle eest, et too kaitseks Venemaa laskesuusatajate huve.

Süüdistuste kohaselt varjas IBU president alates 2011. aastast 65 dopingujuhtumit. Venelaste peamine huvi oli kahtlaste verenäitude varjamine, mis võimaldaks koondisel segamatult valmistuda Sotši olümpiamängudeks. Seetõttu varjasid IBU ametnikud süüdistuste kohaselt dopingujuhtumeid 2012. aastast kuni 2017. aasta veebruaris Austrias toimunud maailmameistrivõistlusteni.

Nõnda korraldati IBU peakontoris kolm läbiotsimist, lisaks otsiti läbi ka Bessebergi kodu. Uurimise all on veel 12 inimest, kümmet neist süüdistatakse dopingupettuses ja kahte korruptsioonis. Isikute nimed ja nende rahvus on teadmata, kuid NRK sõnul võib nende seas olla ka sportlasi.

Anders Besseberg FOTO: BARBARA GINDL / AFP

Paljud süütud sportlased on aga NRK-le teada andnud, et pole ammu IBU tööga rahule jäänud. Nõnda kirjutas ka kahekordne maailmameister Gabriela Koukalova oma kirjas NRK-le.

«Mul on kogu juhtunu pärast väga, väga kahju. Samas, lõpuks on midagi toimumas,» kirjutas ta. «Ma pole üllatunud. Ausalt öeldes arvasin, et see juhtub varem või hiljem. Pole mingit põhjust arvata, et süüdistused on valed.»

Tšehhitar on oma meelsust Bessebergi vastu näidanud üles ka varem. Näiteks ei surunud ta norralase kätt eelmisel aastal Holmenkolleni MK-etapil.

Gabriela Koukalova FOTO: Berit Roald / NTB Scanpix

«Ma vihkan, et ta käitus nii nagu midagi poleks juhtunud. Venemaa sai MK-etapi nagu midagi poleks juhtunud. Ta toetas avalikult Venemaad. Ja ei võitle puhta spordi eest,» lisas Koukalova.