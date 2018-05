Viljandi jaapanlasest ründaja on sunnitud Eestist lahkuma

Esmaspäevasel treeningul andis ründaja oma otsusest teada ka meeskonnale. Pärast emotsionaalselt kulgenud hüvastijättu meeskonnakaaslastega ütles Yosuke Saito pisarsilmil, et otsus on raske ja teeb haiget.

«Ei,» kõlas Saito vastus. «Profikarjääriga on tõenäoliselt kõik ja treeneritöö peale ma ei ole mõelnud. Hakkan tööle klubimänedžmendis. Sõbrad on mind Jaapanis selles valdkonnas juba ootamas. Kes teab, ehk satun seoses uue tööga Viljandissegi tagasi. Praegu on siit tõesti kahju lahkuda,» tõdes ta ning lisas kurvalt naeratades, et oleks väga tahtnud näha suvise Viljandi kuulsat atmosfääri ja festivalide melu.