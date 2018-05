Kolgakülast pärit 23-aastane Tšernjavski parandas Firenzes toimunud võistlusel rekordit 71 punktiga ja kogus 7873 punkti. Tema üksikalade tulemused olid järgnevad: 100 m 11,29 - kaugushüpe 7.15 - kuulitõuge 14.29 - kõrgushüpe 1.95 - 400 m 49,70 - 110 m tj 14,98 - kettaheide 44.94 - teivashüpe 4.85 - odavise 57.75 - 1500 m 4.35,79.

Eesti kõigi aegade edetabelis Toomas Berendseniga 21. kohta jagama kerkinud Tšernjavski, keda juhendab Art Arvisto, andis Postimehele intervjuu, kus võttis lõppenud võistluse kokku ja vaatas ka tuleviku suunas.

Taavi, Euroopas baseeruvad sportlased teevad harva esimese mitmevõistluse juba aprillis. Millest selline otsus?

Olen igal aastal erinevatel aegadel esimese võistluse teinud. Tahtsin lihtsalt proovida, millises seisus olen aprillis. Grossetos toimunud laager õnnestus Firenze võistlusega hästi ühildada.

Sinu võistluse märksõnaks kujunes stabiilsus: ühtpidi polnud suuri õnnestumisi, teisalt vältisid ka ärakukkumisi.

Jah, nii võib öelda küll. Midagi otseselt välja ei tulnud, sest laager, mis võistlusele eelnes, oli kindlasti veel jalgades. Esimene ala oli justkui šokk - sain aru, et nüüd hakkab see pikk võistlus pihta. Uskusin, et EM-normatiiv on püütav - see oli ka eesmärgiks. Eks muidugi tahtnuks lõpuks rohkemat, aga aprilli kohta oli tulemus okei.

Millega ise antud võistlusel enim rahule jäid?

Võib-olla sellega, et tulin üha kuhjunud väsimusega toime. Teise päeva alustuseks lõin tõketes hüppeliigese tugevalt ära, kuid suutsin ka sellest üle olla ja võistluse korralikult lõpuni teha.

Aga millega rahule ei jäänud?

Kuna tegin enne võistlust palju üldfüüsilist, siis plahvatust ja kiirust polnud. Seda näitasid ka jooksude tulemused. Nüüd keskendungi mais ja juunis jooksule - läbi selle arenevad ka teised alad. Alla 11 sekundi peaks suvel ikkagi 100 meetrit jooksma.

Kogutud punktisumma näitab siiski, et oled arengus sammu edasi astunud, vastasel juhul poleks tugevate treeningute pealt võisteldes rekordit sündinud. Milles enim edasi oled läinud?

Kolmel hüppealal olen stabiilsemaks muutunud. Varem võisin nii kaugus-, kõrgus- kui teivashüppes läbi kukkuda, aga nüüd on mingi stabiilsus olemas. Kokkuvõttes olen iga aastaga üldise arengu pealt edasi läinud.

Eesti mitmevõistluse seis on hetkel sedavõrd hea, et esimese mai seisuga oled sa alles kolmas mees EM-i nimekirjas. Pealegi pole Janek Õiglane, Karl Robert Saluri ja Karel Tilga veel tänavu tulemust kirja saanudki. Kui reaalseks pead uue rekordiga EM-ile pääsemist?

Sellest tulemusest ei piisa kindlasti. Järgmisel võistlusel tuleb juurde panna. Arvan, et EM-ile viib umbes 8000-8100 punkti.

Kas Eesti mitmevõistluse niivõrd hea seis pigem innustab või valmistab tuska? Täna on seis juba selline, et eestlasena tiitlivõistlusele pääsemine on omaette kvaliteedimärk.

Mulle pigem meeldib selline olukord. Tänu tihedale konkurentsile saab ala palju tähelepanu ja see on ju ainult hea. Mind igatahes küll motiveerib kogu see värk. Vaenu ega midagi sellist pole.