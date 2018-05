Ebaõnnesõdur Lappi: peame välja selgitama, miks meie rehvid purunesid

«Minu kiirus oli tegelikult oodatust parem. See tuli kindlasti kasuks, et meil oli siin kõige parem auto. Ott domineeris kogu rallit,» sõnas Lappi ja õnnitles eestlast.

Tänaseks on sõidetud viis MM-rallit ning Lappi on MM-sarja üldarvestuses 40 punktiga seitsmendal kohal. Juhib Sebastien Ogier 100 punktiga, Tänak on 72 punktiga kolmas. Lappi edestab seejuures ka meeskonnakaaslast Jari-Matti Latvalat (31).