Suur finaalseeria saab avalöögi: Saaremaa või Tartu, Tali või Ojamets?

Avo Keel: «Kui hooaja alguses meeskondade nimekirju vaadati ja selle põhjal finaliste ennustati, siis läks kõik lõpuks ootuspäraselt. Tõsi, ebastabiilsuse ilminguid oli hooaja keskel ka Saaremaal ja Tartul. Kuna me ei tea, millises tervislikus seisus mängijad on (Saaremaa temporündajat Mihkel Tanilat ning tartlasi Meelis Kivisilda ja Rait Rikbergi vaevab vigastus – toim.), ei saa midagi põhjapanevat öelda. Positsioonide võrdlus kipub siiski Saaremaa poole minema. Diagonaalründajad Hindrek Pulk ja Siim Põlluäär on saarlastel paremad, sidemängija Alexander Tusch on parem. Ka saarlaste libero Johan Vahter on väga tipp-topp hooaja teinud, mistõttu vanemat kolleegi Rait Rikbergi temast ettepoole küll ei sätiks. Tartu temporündajad löövad võib-olla kõrgemalt kui kolleegid teisel pool võrku, samas Saaremaa keskblokeerijad on mängulugemises palju paremad. Nurgaründaja positsioonil on seis nii ja naa – kumbki võistkond pole siin hiilanud.»