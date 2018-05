Miks pole EM-hõbeda võitnud Mägisalule EOK toetust ette nähtud?

20-aastasele Mägisalule oli see esimene täiskasvanute tiitlivõistluste medal. Mullu tuli ta juunioride EMil pronksile. «Ma ei seadnud endale ühtegi eesmärki. See oli ettevalmistus tulevikuks, et kohaneda tiitlivõistlustega. Tahtsin võistlust lihtsalt nautida. Aga kõik sujus ideaalselt ning see võimalus tuli ära kasutada,» ütles sportlane pärast finaalmatši.