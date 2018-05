Igavese Linna põrgukatel valmistub Liverpooli vastu imet kordama

Enne tänaõhtust poolfinaali korduskohtumist Liverpooliga teab AS Roma hästi, et finaali jõudmiseks on neil vaja ajalugu kahekordselt korrata. Esiteks tuleb kodumeeskonnal teha sama, mida tehti veerandfinaalis Barcelona vastu ehk võtta 3:0 võit. Teiseks on Roma varem vaid korra kõrgeimas eurosarjas finaali jõudnud.