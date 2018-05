Schumacherit tihti külastav sõber: Michaeli heaks tehakse kõik, mis võimalik

Vormelipiloodi tervisest on teada vaid see, et Schumacher taastub Šveitsis Genfi järve kaldal Glandis asuvas kodus, mis on ümber ehitatud erahaiglaks. Villat ümbritseb ööpäevaringne turvavõrk ning ka väljaspool krunti asuvad turvakaamerad jälgivad möödaminejaid.