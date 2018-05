Venelased omistasid Bjørndalenile uue ameti

Sport.ru väitel soovib sakslane Rico Gross venelaste juhendamisest loobuda ning seetõttu pidi maikuust võtma ameti üle just Bjørndaleni. 44-aastane norralane teatas aga, et pole otsustanud veel, mida edasi teeb. «Aeg näitab, kuhu ma maandun,» sõnas ta.

Samas ei välistanud Bjørndalen, et võtab treeneriameti ühel hetkel enda kanda. Iseasi, kas just Venemaa juhendamise, sest ka Norra laskesuusaliit on teinud talle pakkumise. Laskesuusataja Tiril Eckhoffi sõnul ei pruugi Bjørndalen aga norrakaid aidata.