Kuusmaa Rapla ajaloolisest saavutusest: lootusetut seisu pole

Poolfinaali näol on tegu mulluse poolfinaali korduslahinguga, mille toona võitis Rapla 3:1. Kuusmaa ei usu, et tänavu nii hõlpsalt läheb.

«Kaua pole Tartuga mänginud. Tahaks loota, et mu mängijad leidsid mingi enesekindluse ja kuna ma olen ründava korvpalli austaja, siis tahaks näha loovat rünnakut ja samamoodi veretilgani võitlust kaitses. Kas see õnnestub, eks see ole näha, sest eks need viis mängu järjest mingi jälje jätsid mu põhimeestele,» sõnas Kuusmaa.