AS Roma ultrate rituaalse pussitamise komme tekitab Liverpooli toetajates surmahirmu

«Noored mehed on kasvanud üles, lugedes ja kuuldes lugusid huligaanide vägitegudest. Nii ongi nad otsustanud, et kaklusarmid kujutavad endast aumärki. Nende käitumine lõhestab seejuures ka ultraid: osa peab huligaanitsemist halvaks, teised on aga selle poolt,» selgitas Ciampani.

Ning kunagi ei maksa unustada seda, et ajaloost lähtuvalt on paljude huligaanide jaoks jätkuvalt auasi tõestada just inglaste peal, kes on ikkagi kangeim löömamees.