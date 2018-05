Vilepuhuja kardab Skripali tõttu veel rohkem oma elu pärast

Skripalid mürgitati 4. märtsil Salisbury linnas närvimürgiga Novitšok. Suurbritannia ja lääneriigid on veendunud, et rünnaku korraldas Venemaa. Kreml on neid väiteid eitanud.

2015. aasta algul kodumaalt pagenud Rodtšenkov viibib praegu USAs teadmata asukohas tunnistajakaitse programmi all. Avalikkusega suhtleb Venemaal tagaotsitavaks kuulutatud mees vaid advokaadi Jim Waldeni kaudu.

Waldeni sõnul on tema klient väga mures. «Hiljutised sündmused on näited Venemaa hullumeelsest kuritegevusest. Sellel on pikk ajalugu. Seni kuni selline režiim jätkub, teame, et dr. Rodtšenkov vaatab alati üle oma õla. Samas usume, et ta on hästi kaitstud ning turvalises kohas.»

Venelane rääkis ka enne Pyeongchangi olümpiamänge, et peab oma identiteeti varjama, sest kardab oma elu pärast.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov aga eitas tapmiskavatsust. «Ütleksin tema kohta, et tal on emotsionaalseid, kui mitte isegi vaimseid probleeme,» viitas ta Rodtšenkovile. «Kõik tema süüdistused meie riigi kohta on täiesti alusetud.»