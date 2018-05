Tallinna Maraton sihib rekordit

Senine Tallinna Maratoni ja Sügisjooksu osavõturekord jääb aastasse 2013, kui Eesti läbi aegade suurimast rahvaspordisündmusest võttis osa 20 562 liikumisharrastajat. Nüüd on võimalik igaühel viie aasta taguse rekordi purustamises osaleda ja Eesti pealinn septembri teisel nädalavahetusel kaunilt sinimustvalgeks värvida. Alustades treeningutega täna, on vähemalt kümnekilomeetrise distantsi läbimine joostes või käies igaühele jõukohane.

Eesti sajandal juubeliaastal on suursündmuse meeleolu tõeliselt rahvuslik ning kõik osalejad on starti oodatud sinimustvalges vormis. Teretulnud on igaühe enda disainitud kostüümid, aga korraldajad aitavad ka omalt poolt kaasa, et soovijad vastavat varustust soetada saaksid. Internetilehel www.sinimustvalge.ee on Eesti rahvusvärvides jooksusärgid juba müügil.