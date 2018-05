Postimehe aruanne: Flora – Kalju 3:3 ehk raudteederbis nägi väravaid rohkem kui kvaliteetset jalgpalli

Hunti naljalt ei korva. Kalju esiründaja Rimo Hunt ei kuulunud jalavigastuse tõttu algkoosseisu ning tegi soojenduse kaasa sileda tallaga jalanõudes (loe: ei olnud tegelikult mängimiseks piisavalt heas konditsioonis). Hundi puudumine andis Kalju mängus selgelt tunda. Eelkõige just kaitsefaasis, sest brasiillase Liliu juhitud pressing polnud kaugeltki sama kvaliteetne kui Hundi oma. Kalju kompaktsus – see algab ülemistest liinidest! – oli kehvapoolne ning Floral ei olnud kuigi keeruline palli rünnakule viia.

Tänavu on Beglarišvili X-faktor kadunud. Vastase, mokk töllakil, endale järele vaatama jätvaid puusanõkse ja suunamuutusi näeb vähe. Sama lugu geniaalsete söötudega. Tema X-faktori puudumine on muutnud Flora viljeldava jalgpalli märksa ettearvatavamaks ja seeläbi ka hõlpsamini takistatavamaks. Kas Beglarišvili on kehvemas (füüsilises) vormis. Võib-olla.

Aga kohtunik oli hea! Viimastel nädalatel on jalgpallikohtunikud nii kodu- kui ka välismaal kahetsusväärselt sageli tähelepanu keskmesse tõusnud. Mõnel puhul vaatamata õigetele ja õiglastele otsustele (näiteks Michael Oliver), aga sagedamini kahjuks läbi suurte eksimuste (näiteks Juri Frischer ja Cuneyt Cakir). Seetõttu tasub kohtuniku heale partiile võimalusel eraldi tähelepanu juhtida ning Roomer Tarajevi tänane töö seda oli. Kaartide jagamisel valis ta derbile paslikult tagasihoidliku joone. Flora kasuks määratud penalti oli täiesti õige ning kuigi Kalju 3:3 väravas oli suluseisuhõngu, siis lõpuks viitasid kordused, et seda polnud.

Kas Elhi otsustab tiitli? Äärekaitsjate roll ja maine tippjalgpallis on viimase kümne aasta jooksul oluliselt tähtsamaks muutunud, aga tiitliotsustajad nad reeglina siiski pole. Trevor Elhi võib seda olla küll, sest lisaks tänasele viigiväravale on tänavusest tema arvel ka 90+3. minutil Tartu Tammekale löödud 1:0 võiduvärav. Ilma Elhi kahe tabamuseta oleks Kaljul praegu tabelis kolm punkti vähem. Tihedas tiitliheitluses on see kõva valuuta!