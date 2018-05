Ott Järvela: Meistrite liiga poolfinaalid tõestasid ilmekalt – tippjalgpall vajab videokohtunikke

Eksimuste hulk viitab, et maailma tippjalgpalli tempo on teatud olukordades inimsilma jaoks liiga kiire. VAR on lahendus, mida kasutasid lõppeval hooajal Saksamaa ja Itaalia kõrgliigad. Uuest hooajast lisanduvad Prantsusmaa ja Hispaania meistrisarjad. VAR on olemas ka jalgpalli MM-finaalturniiril. Kaks suurimat kantsi, mis seni VARi tõrjuvalt suhtuvad, on Inglismaa kõrgliiga ja Euroopa jalgpalliliit (UEFA), kes valdab ja haldab eurosarju. Real – Bayern ja Roma – Liverpool kohtumised tõestasid ilmekalt, et VARi vajab ka Meistrite liiga.