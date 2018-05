IAAF ähvardab Venemaa sportlaste võistluskeeldu pikendada

RUSADA hakkas asja uurima, kuid IAAF võib Venemaa sportlased võistlustelt täielikult kõrvaldada. «Venemaa kergejõustikuliit (ARAF) peab näitama, et nad on valmis ja võimelised takistama Venemaa treeneritel, kes kannavad juhendamiskeelu, oma sportlaste juhendamist,» sõnas IAAFi kõneisik.

«Kui selgub, et Venemaa käijad treenivad endiselt Viktor Tšeginiga, hoolimata sellest, et neid on hoiatatud eluaegse võistluskeeluga, siis on keeruline näha, et need sportlased saaksid rahvusvahelistele võistlustele naasta,» kinnitas IAAF.