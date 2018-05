Ametnikud tõmbasid Manchester Unitedi staari poksiunistustele kriipsu peale

Ferdinand, kes on pärast sportlaskarjääri lõpetamist töötanud televisioonis jalgpallieksperdina, teatas eelmise aasta septembris, et hakkab poksilahinguteks valmistuma WBC endise maailmameistri Richie Woodhalli käe all. «Olen poksilitsentsi ja ringi astumise nimel treeninud 4-5 korda nädalas,» andis Ferdinand sotsiaalmeedia vahendusel teada.

«Vaatamata sellele, et ma ei ole kunagi varem füüsiliselt ega vaimselt end paremini tundnud kui praegu, teatas Suurbritannia poksiliidu juhatus, et nad ei kavatse hetkel minu litsentsi taotlust vaadata,» kommenteeris Ferdinand.

Endine jalgpallur on pettunud, et talle ei anta isegi võimalust oma oskusi näidata läbi standardse hindamise kaudu. «Seda on raske vastu võtta. Mitte ainult mul, vaid ka Richie’il ja paljudel teistel inimestel, kes pühendasid viimase kuue kuu jooksul aega minu poksi oskuste arendamisele,» selgitas Ferdinand.

«Poks on füüsiliselt raske, nõudlik ja ohtlik spordiala. Ma andsin sellele oma austuse ega alahinnanud selle raskust mitte kunagi. Tahtsin inimestele näidata, et eesmärkide omamine ja nendeni jõudmine on normaalne,» lisas Ferdinand, kelle sõnul on oluline anda endast maksimum, kuid mõnikord ei suju kõik plaanipäraselt.