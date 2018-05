ROK viib Venemaa dopingujuhtumid Šveitsi kõrgeimasse kohtusse

Juba toona teatas ROK, et kaalub tõsiselt CASi otsuse edasi kaebamist. Nüüd on uudisteagentuur Reutersi teatel ka kindel, et pöördutakse Šveitsi kõrgeima kohtu poole. See on ainuke koht, kus CASi kui kõrgeima spordikohtu otsuseid saab vaidlustada. Samas tuleb arvestada, et seal on CASi lahendeid ümber lükatud väga harva.