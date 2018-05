Foto: Eesti võitis kulturismi ja fitnessi EMilt esimese medali

Tänaseks on esimene võistluspäev lõppenud. Võistlustules olid klassikalise kulturismi võistlejad Peep Reinart, Rain Kuusnõmm ning games classic kulturismis käesoleva aasta Eesti karikavõitja Siim Savisaar. Savisaar tõi Eestile esimese medali, tulles oma kategoorias hõbedale!

Reedel on võistlemas rannafitnessi pikkuskategoorias – 176 cm tänavuste Eesti karikavõistluste võitja Egert Oiov, wellness fitnessi kategoorias – 168 cm Lilian Rannu ja tänavune Eesti karikavõitja Õnnela Raudsepp ning bodyfitness masters 45+ kategoorias tänavune Eesti karikavõitja Esta Pilt.

Laupäeval on eelvõistlused naiste fitnessis, kus Eestit esindab ka varasematelt tiitlivõistlustelt medaleid toonud legendaarne Endla Vaher kategoorias +163 cm ning pühapäeval loodame teda näha ka finaalis taas Eesti fitnessitraditsioonidele au ja kuulsust lisamas. Lisaks on laupäeval võistlustules meie kulturistid eesotsas meie kõige nimekama tiitlivõistluste medalivõitja ning mitmekordse Eesti meistri Ott Kiivikasega, kes paneb laksud käima kategoorias -85 kg ning kategoorias -75 kg on laval medalit nõudlemas Raigo Kuusnõmm. Bodyfitnessis võistleb laupäeval Anastasia Jevdokimova kategoorias -172cm.