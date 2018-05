Red Bull esitas piinliku avarii teinud tulipäistele sõitjatele ultimaatumi

«Oleme küll üldiselt meeskonnakorralduste jagamise vastu, kuid järgmise kokkupõrke järel peame need kasutusele võtma,» ütles Marko väljaandele Sport Bild. Verstappenil ja Ricciardol on sestap jätkuvalt vabad käed, et pidada rajal ka omavahelist võitlust, kuid eksimisruumi neile enam antud pole. Pärast Bakuus toimunud kokkupõrget teatas Red Bulli võistkond kiirelt, et ei hakka juhtunus süüdlast otsima, kuna mõlemad mehed on tiimi ees vabandanud.