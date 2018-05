Ralli MM-sarja korraldajad mängivad mõttega uute autode võimsust kärpida

Autosport kirjutab, et aprillis Genfis toimunud koosolekul käidi välja ettepanek vähendada uute autode turbo õhuvõtuava – praegu on selle läbimõõt 36 millimeetrit, eratiimide autodel võiks aga olla kaks millimeetrit väiksem. Seni on uue autoga erasõitjatest vähegi arvestatava programmi kokku saanud vaid Lorenzo Bertelli, kes osales mullu Rootsi, Mehhiko ja Argentina rallil.

Aastaid samuti omal käel kihutanud Martin Prokop on aga näiteks sarjast taandunud, korralikku võistlusprogrammi ei õnnestunud mullu rahapuudusel kokku panna isegi Robert Kubica sugusel nimekal mehel. Näiteks Henning Solberg tegi veel 2016. aastal erasõitjana kaasa viiel rallil, ent on mullu ja tänavu osalenud vaid Rootsi etapil.

FIA on alates uute autode kasutuselevõtust avaldanud muret selle üle, et need on erasõitjate jaoks lihtsalt liiga kiired. «Kui vähendaksime turbo õhuvõtuava, viiks see autod tagasi eelmise põlvkonna mudelite võimsuse juurde. Tahame ju näha rajal rohkem autosid ja oleks tore, kui need autod leiaksid kasutust ka väljaspool WRC-sarja,» lausus üks anonüümseks jääda soovinud allikas Autospordile.

Oma nime all soostus sama kinnitama M-Sporti juhtiv Malcolm Wilson, kelle ettevõte on aastaid erasõitjatele autosid tarninud. «Me ei müü praegu üldse autosid, nii et kõik mõtted, mis aitavad hetkeolukorda muuta, on teretulnud. Kõik tahavad neid autosid riigi meistrivõistluste etappidel sõitmas näha,» lausus Wilson.

Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen pole seevastu kindel, kas autode kunstlik aeglasemaks muutmine on ikka hea mõte. «Kindlasti oleks põnev neid näiteks ERC-sarja etappidel sõitmas näha. Kuid kas nad on ikka nii ohtlikud?» arutles Mäkinen.

Vahepeal ringelnud kuulujutud sellest, et Toyota annab neljanda auto Nasser Al-Attiyahi eratiimi käsutusse, on Mäkineni sõnul tänaseks päevaks alusetud. «Me ei saa seda praegu kinnitada ja see pole meie eesmärk. Tegu pole võimatu stsenaariumiga, aga me ei keskendu praegu sellele,» sõnas soomlane.

FIA rallidirektor Yves Matton ei soostunud Genfi koosviibimisel arutatud üksikasju täpsustama, kuid ütles Autospordile, et kohtumine oli sisukas. «Rääkisime WRC autode lähemast ja kaugemast tulevikust. Peame rinda pistma katsumustega, mis erinevad mõnevõrra teiste mootorispordialade omadest, nii et oleme kõigile võimalustele avatud,» lausus Matton.