Keelatud laager dopingutreeneri käe all läks Venemaa sportlastele kalliks maksma

Sergei Širobokov on üks viiest karistuse saanud Venemaa käijast.

Rahvusvaheline Kergejõustiku Liit (IAAF) andis teada, et nende dopingunõukogu on otsustanud võtta viielt Venemaa kiirkäijalt staatuse ANA ehk «ametlikult neutraalse sportlase» tiitli. Sellise karistuse said viis sportlast: Klavdija Afanasjeva, Olga Jelissejeva, Julia Lipanova, Sergei Šarõpov ja Sergei Širobokov.