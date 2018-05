Kelly Sildaru katsetab uut ametit

Varem juba mitmel korral Maijooksul osalenud neiu jaoks on selle ürituse näol tegemist nii mõnusa õhkkonna nautimise kui ka treeninguga. «Mulle meeldib ennast proovile panna ja üritada oma eelmiste kordade aegu üle joosta. Igapäevaselt ma treeningutel väga ei jookse, aga vahel tuleb ette. Päris 20-kilomeetriseid otsi ma ei läbi, kuid seitse kuni kümme kilomeetrit täitsa meeldib. Maijooksu distants on ka seitse kilomeetrit ja see on igati okei,» ütles Sildaru.