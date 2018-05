Eesti laskesuusatajad vahetasid presidenti ja kinnitasid peatreeneriks Tobrelutsu

Aprilli lõpus toimunud üldkoosolekul valis Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon uue üheksaliikmelise juhatuse, mis astus ametisse neljaks aastaks. 5. mail toimunud juhatuse koosolekul valiti juhatuse esimeheks Fotoluks AS tegevjuht ja endine laskesuusataja Assar Jõepera.

Assar Jõepera. FOTO: facebook.com

Presidendi rolli valitud Assar Jõepera rõhub eelkõige koostööle ja uue juhatuse sünergiale: «Uuel juhatusel on ühine soov arendada laskesuusatamist ja leida parimad võimalikud viisid ala kandepinna suurendamiseks. Kõikide juhatuse liikmete vahel valitseb hea energia ja ma olen kindel, et me suudame koos paljutki ära teha,» vahendab Jõepera sõnumit alaliidu kodulehekülg.

«Näen vajadust parandada laskesuusatamise olukorda Eestis, seda nii klubilise tegevuse kui ka noorte- ja tippsordi osas. Oman kokku 15-aastast kogemust Kristina Šmiguni ja Ameerika Ühendriikide suusakoondise hooldemeeskonna liikmena. Lisaks ka pikaajalist ettevõtte juhtimise kogemust. Mõlema kogemuse baasilt annan oma parima alaliidu töösse,» sõnas Jõepera, kelle hinnangul on juhatuse esmane ja kõige kiirem ülesanne saada paika kõik uue hooajaga seonduv, sh treenerite valik ja suviste treeninglaagrite tagamine nii meie esindus- kui ka noortekoondisele. Tänasel kohtumisel võeti vastu ka otsus, et koostöö koondise treeneri Indrek Tobrelutsuga jätkub.

Lisaks Jõeperale kuuluvad föderatsiooni juhatusse senine juht Aivar Nigol, AS Eesti Gaas juhatuse liige Raul Kotov, ettevõtja ja endine laskesuusataja Margus Ader, Rettig Radiaator AS Baltikumi regiooni juht Risto Muldme, Telia Eesti juhatuse liige Tarmo Kärsna, Nelja Energia AS juhatuse esimees Martin Kruus, Eesti Kaitseväe staabi- ja sidepataljoni kehakultuuri ja spordi arenduskeskuse ülem Raido Mitt ja Sportland Eesti AS esindaja ja veteransportlane Heiki Kanistik.