15 aastat fitnessis täitus ja lõpuks kuldmedal Euroopa Meistrivõistlustelt, Masters Bodyfitness kategoorias:) Aitäh toetajatele, kaasaelajatele! #coldmedal #mastersbodyfitness #europeanchampionship #eestikulturism

A post shared by Esta Pilt (@esta.pilt) on May 4, 2018 at 5:59am PDT