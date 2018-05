Venelanna sai McLareni raporti põhjal võistluskeelu

Mis on McLareni raport?

Skeemi võtmeisik oli raporti kinnitusel spordiministri asetäitja Juri Nagornõhh, kes nimetati ametisse 2010. aastal. Erikorralduse selleks andis Venemaa toonane peaminister Vladimir Putin isiklikult. Alates 2011. aastast teavitati Venemaa olümpiakomitee liiget Nagornõhhi kõigist positiivsetest proovidest, mis Moskva laborisse jõudsid. Seejärel otsustas just Nagornõhh sportlase saatuse – kas positiivne proov mätsitakse kinni või ei vääri patustaja riiklikku kaitset. Värvikad üksikasjad McLareni sõnade kinnituseks võib öelda, et raport kubiseb tõepoolest detailidest, sealhulgas üsnagi värvikatest. Nii on seal näiteks ära toodud Sotši laborisse sissepääsu omavate isikute nimekiri, kus on teiste seas ka vee- ja kanalisatsioonitorude inspektori Jevgeni Blohhini nimi.

Tegelikult käis selle nime all «torusid kontrollimas» ehk laboris proove vahetamas FSB ametnik. Selle tegevuse jaoks uuristati labori ja kõrval asunud laoruumi vahelisse seina auk, mille täpne asukoht on samuti plaanidel ära toodud. WADA presidendi Sir Craig Reedie sõnul kinnitab McLareni raport, et info, mille Los Angeleses käinud uurijad said Moskva antidopingulabori endiselt juhilt, USAsse pakku läinud Grigori Rodtšenkovilt, on vettpidav. Just Rodtšenkov rääkis, et kohtus Sotši laboris korduvalt Venemaa julgeolekuagentidega ja vahetas dopingaineid sisaldavaid proove puhaste näidiste vastu, mis olid sportlastelt võetud mitu kuud varem.