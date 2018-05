Video: naiseks olemise eest võitleva Semenya raju võit

Uuringud on näidanud, et rekordi 3.59,92 püstitanud Semenya on hermafrodiit ehk mõlemasooline isik ning sattunud seetõttu ka varem IAAFi nimekirja.

«See reegel on valus meeldetuletus minevikust, kus ebaõiglane valitsus kehtestas teatud aktivistide rõõmuks seaduseid. IAAF kasutab sama taktikat, et heita välja need tšempionid, kes on viimasel kümnel aastal edukad olnud,» seisis partei avalduses.