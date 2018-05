Fernando Alonso alustas ajaloolise saavutuse püüdmist debüütvõiduga

Alonso jätkab sel hooajal jahti autospordi kuldsele kolmikule, mis koosneb esikohtadest Monaco vormel 1 etapil, Le Mansi ööpäevasõidul ja Indy 500 võidusõidul. Monaco võit on hispaanlasel 2006. ja 2007. aastast ette näidata, mullu heitles ta Indy 500 võidu nimel, ent oli sunnitud pisut enne võistluse lõppu kõrgelt kohalt mootoririkke tõttu katkestama. Juuni keskel peetaval Le Mansil osaleb Alonso tänavu esmakordselt ja arvestades, et Toyota on sel hooajal rajal ainsa tehasetiimina, on tema võiduvõimalused väga kõrged. Varem on kõigil kolmel võidusõidul triumfeerinud vaid inglane Graham Hill.