Video: kuulsa võidusõidudünastia võsu sai raskes avariis mitu luumurdu

Fittipaldi meeskond DragonSpeed selgitas välja, et brasiillase BRE Engineering-Gibson BR1 kaldus rajalt välja tõenäoliselt elektrilise roolivõimendi ülesütlemise tõttu. «Kohe, kui juhtunut nägime, oli meile selge, et tegu oli elektrisüsteemi probleemiga, sest auto tuled vilkusid. Tundub, et autol kadus kurvi keskel roolivõim, nüüd peame aga välja selgitama, miks see juhtus,» rääkis portaalile Autosport tiimi juht Elton Julian. Tema sõnul purunes kokkupõrkes seinaga auto monokok ning ilmselt olid just sellest tingitud ka Fittipaldi tõsised vigastused.