Mängijale jalaga äsanud kohtuniku tunnustamine ajas jalgpallurid marru

Prantsusmaa tippkohtunike hulka loetud Chapron kerkis ootamatult rambivalgusesse 14. jaanuaril toimunud Nantes'i ja PSG vahelises liigamängus. Nantes'i keskkaitsja Diego Carlos jooksis ühes mänguolukorras kohtunikule otsa ja Chapron kukkus, ent üritas siis seletamatul põhjusel esmalt Carlost jalaga lüüa, tõusis seejärel püsti ja andis brasiillasele kollase kaardi. Kuna see oli Carlosele mängu teine, kerkis kohe ka punane kaart.

«Kogu maailm peab toimuvat naeruväärseks. Tegime SAFE-le ettepaneku anda Chapronile mõni muu auhind, mis julgustaks teda kohtunikukarjääri jätkama, ja nimetada kõrgliiga aasta parimaks kohtunikuks Turpin, kuid nad keeldusid, ehkki tunnistasid ausalt, et otsus oli poliitiline, mitte sportlikest põhimõtetest lähtuv,» selgitas mängijate ühenduse UNFP asepresident Philippe Piat. «Seetõttu olime sunnitud otsustama, et meistriliiga parima kohtuniku auhinda me sel aastal välja ei anna. Tunnustame vaid esiliiga parimat vilemeest Alexandre Castrot. Auhindade mõte seisneb parimate kiitmises, mitte poliitiliste avalduste tegemises või vanade arvete klaarimises,» lisas Piat.