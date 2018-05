Eesti istevõrkpallurid jäid soomlastele alla

Eile õhtul lõppenud turniiril olid vastamisi 4 Soome ja 3 Eesti võistkonda. «Soomet iseloomustab väga kõrge istevõrkpalli tase, Eestit omakorda suhteliselt lühike sportlaste pink. Selle aasta turniiril suutsime 3 võistkonda välja panna, mis on tore saavutus. Vigasaanud sõjameeste mängudel toimuvad samuti istevõrkpalli võistlused, see on kasvatanud meie Invictuse sportlaste indu seda mängu treenida ja mängida,» sõnas Eesti Invaspordi Liidu peasekretär Signe Falkenberg. Ta lisas, et kindlasti on Eestis vaja tööd jätkata, et siinne istevõrkpalli mängijate hulk ja tase kasvaks.