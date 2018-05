Viljandi astus sammu pronksmedalile lähemale

Kohtumise avapoolaeg kulges vägagi omapärase, ent samas põneva käsikirja järgi. Külalised põgenesid kuue minutiga 5:1 juhtima, kui mulkidel ei õnnestunud suurt midagi – pallikaotuste ja valesöötude kaskaad aitas Tallinnal jätkuvalt kiirrünnakuid saada. Viljandi tagasituleku algatas Kristo Voika täpne karistusvise, kuid peamine oli, et kaitse saadi pidama.

Viljandi pallurite emotsioon tõusis lakke ja mitu kiirrünnakut hiljem – nende vahele mahtus veel paar Otsa tõrjet – olid võõrustajad ees 12:8. Voika oli selleks ajaks visanud pea sama palju väravaid kui HC Tallinn kokku ehk seitse. Kuid meistriliigas debüteeriv tegev noor klubi on lõppeval hooajal juba tõestanud, et alla ei anta ning vaheajaks oli seis 15:13.

«Kõigis viimastes mängudes oleme alustanud kehvasti ja ei oskagi öelda, millest see tingitud,» lausus võitjate juhendaja Marko Koks. «Täna tulime kaotusseisust kenasti välja, Rasmus oli väravas hea, aga sai palju abi ka kaitselt. Peame rohkem stabiilsust leidma, et eduseisus mitte keskendumist kaotada. Teisipäeval on juba uus mäng.»