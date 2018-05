Klavan alustab Meistrite liiga seisukohast olulist mängu Chelsea vastu pingilt

Tänane mäng on mõlema meeskonna jaoks oluline, sest mängus Meistrite liiga koht järgmiseks hooajaks. Kaks vooru enne liigahooaja lõppu on Liverpoolil tabelis kolmandana 72 punkti. Londoni Chelseal on punkte tabelis 66 ning koht viies. Kahe meeskonna vahele jääb 71 punktiga Tottenham, kuid Chelseal on võrreldes konkurentidega üks mäng vähem peetud.