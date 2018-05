Analüüs: Tartul pole Saaremaa võimsale võrkpallimootorile vastust

Hoolimata sellest, et meeskonnad on senises seerias olnud väljakul pealtnäha täielikult teineteise väärilised (geimivõidud 6:6), on saarlased seeria võidule ülikindlad favoriidid. Seda mitte kahe järgmise kodumängu, vaid mitmekülgsema mängijatevaliku tõttu.

Jah, nii lihtne see ongi. Eilne mäng osutas väga täpselt tartlaste suurimale miinusele. Andrei Ojametsal oli vahetusmeeste seast väljakule tuua vaid üks põhikoosseisu meestega sarnasel tasemel mängija – nurgaründaja Markus Uuskari. Saaremaa peatreener Urmas Tali saab aga vajaduse korral sisuliselt kogu algkoosseisu välja vahetada ja see ei ole grammigi nõrgem (eile näiteks sekkusid Siim Põlluäär, Matej Hukel ja Helar Jalg).

Selline tegur on niivõrd pika seeria puhul määrava tähtsusega, sest ükski mängija pole kummalgi pool võrku mänginud seni 12 ideaalset geimi. Ärakukkumised on paratamatud, eriti loomulikud on need just noormängijate, nagu Tartu nurgameeste Uuskari ja Stefan Kaibaldi puhul.