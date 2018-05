Eesti epeenaiste võistlus Dubais läks täiesti nurja

Individuaalturniiril pääses põhitabelisse viis Eesti vehklejat – Erika Kirpu ei suutnud kvalifikatsioonisõela läbida –, ent kamba peale suudeti võtta vaid üks võit. See jäi Kristina Kuuse arvele, kes oli 15:12 parem Anna Kunist (Ungari), aga kaotas teises ringis 9:10 hilisemale võitjale Yiwen Sunile (Hiina), kuigi juhtis veel kuus sekundit enne normaalaja lõppu 8:7.

Dubai MK-etapp oli viimane, kus sai koguda punkte Eesti edetabelisse, mille kolm esimest kindlustavad koha MM- ja EM-koondises. Need on Beljajeva, Kuusk ja Kipru. Neljanda liikme nimetab treenerite töörühm eesotsas peatreener Kaido Kaabermaga. Edetabelis on Lehisel 193, Embrichil 157 ja Differtil 131 punkti.