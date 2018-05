Chelsea teenis Liverpooli vastu hädavajaliku võidu, Wenger kinkis fännidele Euroopa liiga alagrupiturniiri

Chelsea võiduvärava lõi kohtumise 32. minutil Olivier Giroud. Taaskord oli prantslane täpne peaga. Alates hooajast 2015/16 on Giroud löönud Premier League'is 17 peaga väravat. Selle perioodi jooksul pole ükski teine mängija viie Euroopa tugevaima liiga peale peaga rohkem väravaid löönud. Teisel kohal selles arvestuses on Cristiano Ronaldo 16 väravaga.

Liigatabeli seisukohast on kolm võidupunkti Chelseale üliolulised. Neil on nüüd 36 mänguga kogutud 69 punkti, mis annab neile viienda koha. Neljandal kohal olev Tottenham on 36 mänguga kogunud 71 punkti, kolmandal kohal paiknev Liverpool 37 mänguga 72 punkti. Teatavasti tagab Inglismaal nelja parema hulgas lõpetamine koha Meistrite liigas.