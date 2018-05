Ramos: Messi survestas kohtunikku

Palju kõneainet pakub just Messi tabamus, sest väravasöödu andnud Suarez tegi hetk varem Raphael Varane’ile vea. Suarez tunnistas seda ka ise mängujärgses intervjuus. «Varane kontrollis palli ja ma tabasin ta jalga. Aga see on kohtuniku otsus. See üllatas mind,» sõnas hea mängu teinud Suarez.