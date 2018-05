Malcolm Wilson tahtis Rally Estoniale tulla, aga...

«Loomulikult huvitab kõiki see, mis saab meie enda kõige suuremast staarist, Otist. Kogu Eesti rahva unistus on Ott starti saada. Töö selle nimel käib. Loodame, et saame lähiajal positiivseid uudiseid teatada,» rääkis Kuku raadio saates «Piloot» ralli korraldaja Tarmo Hõbe.

Hõbe kinnitas, et korraldajate unistus oleks starti saada kõik tippmeeskonnad. Paraku ei tule Eestisse kindlasti M-Sport.

«Malcolm Wilsonil oli küll huvi tulla, talle tundus kogu pakett ahvatlev ja atraktiivne, aga kahjuks on täpselt sellel nädalavahetusel Inglismaal üks suur autofestival, kus Ford on tehasemeeskonnana lubanud osaleda. Kahjuks on kõik nende tippsõitjad sellega hõivatud. Aga positiivne on see, et Malcolm Wilsonile Lõuna-Eestisse ja Rally Estoniale sõitma tulemine iseenesest meeldib. Kui ajastuse mõttes klapib, siis on see kindlasti võimalik.»

Rally Estonia on Eesti ja Läti autoralli meistrivõistluste etapp ning FIA European Rally Trophy etapp. Mida selline ralli aga tipptiimidele pakub?