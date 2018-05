Hõbemedali võitnud Patrail: polnud halb nädalalõpp

Mait Patrail: polnud halb nädalalõpp

Pärt jäi hooajaga Saksamaal rahule

Saksamaa 2. Bundesligas jäi Janar Mägita tegutsenud EHV Aue kodusaalis 19:28 (10:17) alla HSC 2000 Coburgile ning Karl Roosna kaks väravat ei aidanud Esseni TUSEM-it, kes ThSV Eisenachile 26:32 (14:15) kaotas. Essen on 32 punktiga 10. kohal, Aue 23 silmaga 16., kuid väljalangemisjoone all olev Eisenach lähenes vaid kahe punkti kaugusele.

«Eesmärgiks oli tulla kolme hulka ja klubijuhid on aastaga rahul,» kinnitas Pärt. «Koos uue treeneriga on hakatud klubisse uut verd otsima ja suvel liitub meeskonnaga mitu uut nägu. Järgmiseks hooajaks on sihid juba paigas ja eesmärk on võita ning teise liigasse tõusta!»