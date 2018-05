Kolmekordne olümpiavõitja lõpetas karjääri

«Seda otsust oli väga raske vastu võtta. See on täiesti uus maailm. Kindlasti jään seda igatsema. Kogu minu elu on ju keerelnud suusatamise ümber. Samal ajal tundub, et nüüd on õige aeg. Ma ei tunne, et ma suudaks enam endast sada protsenti anda,»tõdes kolmekordne olümpiavõitja.

Samas kinnitas rootslane, et Lõuna-Koreas juhtunu tema otsust ei mõjutanud. «Mõistagi lootsin, et mul läheb paremini, aga see on sport. Kõike ei saa, mida tahad. Minu jaoks on kõige olulisem see, et ma teadsin, et andsin endast kõik.»