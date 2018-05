Mirkko Moisar eelseisvast lahingust: sulle on antud üheksa minutit, mine ja hävita!

Moisar oli ringis alles 22. aprillil, kui alistas paljude ekspertide üllatuseks profipoksiringis kaheksaraundilises tasavägises lahingus Kaupo Arro. Üllatus oli see puhtalt seetõttu, et Moisar on ikkagi peamiselt tuntud kui tai- ja kikkpoksija, mitte profipoksija nagu Arro. Kuid Moisar sai kinnitust, et võib taset ka poksiringis näidata.

"Alguses läksin lihtsalt laupäeva õhtut nautima, aga tagantjärele sain kinnitust, et olen võimeline hästi poksima, kui sellele korralikult õigete taustajõududega keskendun," tunnistab Moisar.

Juba Arro matši ajal oli teada, et Moisari järgmine lahing leiab aset päevad vähem kui kuu aja pärast ning mitte enam profipoksi, vaid kikkpoksi reeglite järgi. Olgugi, et kuu pikkune vahe on võitlusspordis üpris lühike, võiks Moisar sisuliselt juba täna taas ringi astuda - vorm on lihtsalt nii hea.

"Ladusin korraliku füüsilise põhja ette juba veebruaris - märtsis, kui viibisin 40 päeva Tais laagris. Viimane matš Kaupo Arroga näitas, et vorm on tipptasemel. Põhi on all, nüüd tegelen selle hoidmisega," räägib pidevalt treeniv Moisar.

Kui keeruline on poksiringist lühikese aja pärast kikkpoksi ringi sammuda? Moisari sõnul sõltub kõik suhtumisest: "Inimene peab lihtsalt olema kogu aeg teadlik, mida ta teeb ja mis teda ees ootab. Enne matši Kaupoga olin teadlik, et mind ootab ees poksimatš ja nii ma asjale lähenesin. Nüüd olen teadlik, et mind hakatakse lisaks ka jalgade peksma."

Uus vastane on brasiillane Yannick Mertens

"Tal on olnud hea profikarjäär, aga ta pole kuigi kogenud. Kavatsen ta üle poksida ning olen kindlalt parem. Kaupoga poksides oli mul igaks raundiks täpne plaan, kuidas ma tegutsen. Eelolev matš tuleb toore jõu pealt - sulle on antud üheksa minutit, mine ja hävita!" on Moisar enesekindel.

Kas ka sel korral siseneb Moisar taas ringi muusikata? "Kui ma tahan muusikat kuulata, siis teen seda kodus. Minu töö on poksida ja mul ei ole mingit vahet, kas sellele eelneb räpp- või tehnomuusika."