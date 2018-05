Videod: rallikrossi meistrivõistluste avaetapil lasti korralikult auru välja

Supercar

Super1600 ja Junior1600

Touringcar

Soomets, kelle möödunud hooaeg oli pidevate tehniliste probleemide tõttu võrdlemisi kurb, andis täna uuele hooajale ülivõimsa alguse ning oli näha, et mees on ka ise rahul. Kolmandale kohale sõitis eelsõitudes alles hoogu kogunud Andrus Karu. Viiekordne Eesti meister Kalmer Vaht, kelle jaoks Kulbilohu on kodurada, pidi täna aga tõdema, et konkurentide tehnika on silmnähtavalt kaugemale arendatud kui Vahti juba ikoonilises staatuses olev punane Lada ning sellest ka tulemuseks neljas koht.