Barcelona peatreener kritiseeris videokohtunikke

Hispaania kõrgliiga on teatanud, et uuel hooajal võetakse videokohtunikud kasutusele. Reali peatreener Zinedine Zidane kommenteeris antud teemat ajakirjanikele järgmiselt: «Ma ei räägi mitte kunagi kohtunikest. Järgmisel hooajal tuleb kasutusele VAR-süsteem ja siis näeme, kuidas sellised mängud lõppevad.»

VAR-süsteemi suunas andis negatiivse kommentaari ka Marcelo. «Mõnikord teevad kohtunikud vigu, mõnikord mitte. Sergi Roberto tabas mind näkku, aga nüüd on see läinud. Videokohtunikud võtavad ära mängulusti. Mulle see ei meeldi, aga mina pole inimene, kes midagi muudab,» sõnas brasiillane.