Toobal lõpetas hooaja kasutu finaalivõiduga ja liitub lõpuks koondisega

Tegelikkuses olid üleminekumängud kõrgliiga viimaste ja esiliiga esimeste meeskondade vahel sisutühjad, sest juba varasemalt oli otsustatud, et kõik seni kõrgemas seltskonnas mänginud klubid jäävad sinna püsima ja liiga laieneb.

Toobal ütles, et hooaeg oli keeruline. «Lõpetasime võiduga ja vähemalt tegime seda, mida meilt oodati, mitte eriti ilusalt ega stiilselt, aga siiski. Hooaeg oli tõesti raske, eriti detsember ja jaanuar, kus punktivahed olid üsna väikesed. Paar võitu rohkem ja oleks play-offi võinud saada, aga see on iseloomulik Prantsuse liigale, kus ühel hetkel ei piisa enam kui ise ainult võidad, vaid su konkurendid peavad kaotama ka,» kommenteeris sidemängija.