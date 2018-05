Üllataja Kehra püüab näksata favoriit Servitit

Ometi astuvad täna algavas finaalseerias kolme aastat järjest meistriks tulnud Serviti vastu just Kehra ja nende 28-aastane peatreener Liiva, kes seljatasid poolfinaalis Viljandi HC puhtalt 3:0! «Mitte ükski märk ei näidanud minu silmis Kehra 3:0 võitu. Kindlasti üllatus, eeldasin võrdset seeriat. Aga Kehra on oma read kevadeks korda saanud ja distsipliin on paigas,» sõnab Serviti peatreener Kalmer Musting tunnustavalt.