Pärnu peatreenerina jätkav Avo Keel: Saaremaa komplekteerib võistkonda teisel tasemel kui meie

Vaškelis suutis mingil moel teie eurosarja vastase Meneni siiski ära petta oma oskustega ja teenis Belgia uueks hooajaks klubiga lepingu.

Füüsiliselt on ta ju tegelikult tugev. Ta peab lihtsalt vaeva nägema oma ülemise poolega (Keel peab silmas mentaalset valmisolekut – toim.). Seal on töövõime väiksem. Kui see oleks korras, siis võiks ta mängida ju küll.

Kas Markkus Keel vaatab nüüd samuti tõsisemalt välismaa poole?

Jah, tal on plaan minna, kui tekib vastuvõetav variant. Näiteks Küprosele mina teda kindlasti ei saadaks. Selliseid liigasid on veel küll ja küll, kus on üks-kaks enam-vähem tasemel klubi – näiteks Austria ja Šveits -, aga see poleks parim lahendus. Kahe nimetatud koha eelis on vaid see, et nad asuvad lähemal tõsisematele mängukohtadele, aga muid plusse ma ei näe. Kui vastuvõetavaid pakkumisi ei tule, siis jätkab Markkus Pärnus.

Kuidas ülejäänud põhimeeste lepingutega lood on?

(Toms) Švansiga on järgmiseks hooajaks kehtiv leping, (Taavet) Leppikuga on kehtiv leping, (Silver) Maariga on kehtiv leping. Kõik temporündajad on tõenäoliselt jätkamas (lisaks Švansile ka Harri Palmar ja Tamar Nassar – toim.). Kevin (Saar) tahab võimalusel kindlasti välismaale minna.

Leppik on kuuldavasti samuti jätkuvalt otsimas välismaalt võimalusi, ent kas kehtiv leping tähendab seda, et ta ei saa suvel lahkuda?

Eks sellega ole alati nii, et kui tekib arvestatav värk, saavad klubid kokkuleppele. Taavetil läks lihtsalt tänavuse hooaja lõpp õnnetult.

Ja sina oled jätkamas väepealiku rollis?

Lepinguid veel kuskil paberitel pole, aga sisuliselt töötame, jah, selle nimel, et olen olemas. Klubil on hetkel kaheks hooajaks mõtted ja plaanid tehtud.

Kas kogu suve pühendad Läti võrkpalli edendamisele või jääb aega puhkamiseks ka?

(Keel sõidab juba homme hommikul Riiga, ent tuleb õhtul Pärnusse veel tagasi.) Oleneb, kuidas Euroopa hõbeliigas mängime. Kui jõuame finaalturniirile, algab puhkus juuni keskel, kui mitte, siis poolteist nädalat varem. EM-valikmängudeks alustame valmistumist 12. juulil, vahepealne aeg on vaba.

Kõik paremad lätlased õnnestus sul koondisse tuua, vaid Hermans Egleskalns liitub meeskonnaga pärast Euroopa liigat.