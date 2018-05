Briti leht: teadvusele tulnud Ferguson uurib juba arstidelt operatsiooni õnnestumise kohta

76-aastane Ferguson, kes oli aastatel 1986-2013 Manchester Unitedi treener, kukkus laupäeval kodus kokku ja viidi kiiresti haiglasse, kus talle tehti kohe operatsioon. Klubi teatas, et see oli «väga edukas», lisades, et Ferguson peab taastumise huvides jääma intensiivravipalatisse. Rohkem koommentaare pole treeneri seisundi kohta seni jagatud. Ka värskeid uudiseid pole klubi ega perekond veel kinnitanud.