Ränga vigastuse saanud Arsenali kaitsja jääb pooleks aastaks väljakult eemale

«Ta on mõistagi väga löödud. Kõõlused on mängijatel ikka põletikulised, kuid tavaliselt nad ei rebene. Seekord läks kahjuks nii,» tõdes Wenger, kes selle hooaja lõpus Arsenali peatreeneri postilt lahkub.

Eelmisel neljapäeval peetud kohtumises oli mängitud vaid kümmekond minutit, kui Koscielny valudes murule varises ja seejärel kanderaamiga väljakult minema kanti. Kardetud diagnoos tähendab, et ta jääb kindlasti eemale 14. juunil Venemaal algavast MMist. Vigastusest taastumine võtab küll aega umbes pool aastat, kuid arvestades, et Koscielny on juba mitu aastat mänginud püsivate jalavalude tõttu valuvaigistite toel, võib niivõrd tõsine trauma asetada pitseri ka kogu tema karjääri jätkumisele.