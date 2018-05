Liverpooli kaitsja jääb Meistrite liiga finaalist eemale, ohus ka MM

Märtsis rahvuskoondise eest Hollandi vastu mängides jalga vigastanud Gomez käis küll liigamängudes West Bromwich Albioni ja Stoke'iga platsil, kuid jala seisukord muutus aina hullemaks. Lõpuks leidsid arstid, et vajalik on operatsioon.

Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate on viimastes kohtumistes jäänud kindlaks kolme keskkaitsjaga asetusele, mis annaks Gomezile head võimalused koondisesse pääsemiseks. Nüüd on aga seegi kahtluse all, sest MMil osalevad koondised peavad oma esialgse koosseisu kinnitama kuu aega enne turniiri algust ehk 14. maiks. Sinna võiks Gomez küll mahtuda, ent hiljemalt 4. juuniks on vaja juba üles anda lõplik 23-meheline nimekiri.